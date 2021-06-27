İstanbul'da şüpheli ölüm: 16 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan 'düşerek' yaşamını yitirdi

İstanbul Sultangazi’de 16 yaşındaki Elif Çakal taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan 'düşerek' şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi’nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Çakal uçurumdan 'düşerek' yaşamını yitirdi.

Elif Çakal’nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Elif Ç’nin cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

"Konuştuğu bir çocuk vardı, bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi"

Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı. Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti. Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" dedi.