İstanbul'da su alarmı: Barajların doluluk oranı yüzde 24.4'e düştü

Kurak geçen kasım ayı barajları vururken İstanbul’da alarm zilleri çaldı. İstanbul’un barajlarında geçen yıl aynı dönemde yüzde 45.27 olan doluluk oranı yüzde 24.4’e düşünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

İstanbul’da son 15 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.82’den yüzde 24.4’e düştü. Geçen yıl kasım ayında İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 45.27’ydi. Düşüşün nedeni, kasım ayındaki yağış miktarının mevsim normallerinin çok altında olması. Kasım ayında İstanbul’a düşen yağış miktarı, önceki yılların aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya düştü.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, son bir yıl içinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı 20 Mayıs tarihinde yüzde 66.58 olarak ölçülürken, yıl içindeki en düşük oran 20 Kasım 2020’de yüzde 24.76 olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı İstanbul’daki içme suyu barajlarındaki toplam rezervin de en düşük olduğu yıl oldu. Buna göre tüm barajlarda 3 Aralık 2020’de toplam 208.79 milyon metreküp su ölçüldü. Bu oran geçen yıl 3 Aralık’ta 310.00 milyon metreküp, 2015’te ise 553 milyon metreküptü.

Son 10 yılın en düşük seviyesi

Bu yıla benzer bir sıkıntı 2013 ve 2016 yıllarında yaşanmıştı. Barajlardaki toplam su miktarı 3 Aralık 2013 tarihinde 345 milyon metreküp, 3 Aralık 2016 tarihinde de 324 milyon metreküp olarak ölçülmüştü. Bu yıl ölçülen 208.79 milyon metreküp son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.