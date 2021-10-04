İstanbul'da son bir yılda kiralık ev fiyatları yüzde 50,7 arttı: Fiyatların düşmesini beklemiyoruz, artış sürecek

Kiralık konut fiyatlarındaki artışı değerlendiren Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Kemal Işık, "Kiralık konut fiyatları, üniversitelerde okula dönüşün başlamasıyla zirveyi gördü. Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Aksine aynı hızla olmasa da artış trendi sürecek" dedi. Yapılan araştırmalara göre, İstanbul’da geçen yıla göre kira fiyatlarında yüzde 50,7 oranında artış yaşandı.

Pandemide inşaat sektöründe yaşanan yavaşlama ve yükselen faiz oranlarına bağlı olarak artışa geçen kiralık ev fiyatları, üniversite öğrencilerinin okula dönüşüyle hız kazandı. Kiralık ev stoğu artan talebi karşılamakta zorlanırken, özellikle İstanbul’da son 1 ayda fiyatlarda şaşırtıcı artışlar yaşandı.

Son bir ayda yüzde 8,4 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) emlak pazarlama platformunun verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre, İstanbul’da geçen yıla göre kira fiyatlarında yüzde 50,7 oranında artış yaşandı. Son 1 aylık dönemde ise kira fiyatları yüzde 8,4 arttı.



2020 yılının ağustos ayında 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 2 bin 100 lira civarlarındayken, bu rakam 1 yılda 3 bin 100 lira seviyelerine çıktı.



Son bir aylık hareketlilikte üniversite öğrencilerinin ev arayışlarının etkili olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Kemal Işık, "Türkiye, belli dönemlerde yoğun göçe maruz kalan bir ülke. İstanbul’da halihazırda, 500 binden fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor. Suriyeli göçmenlere ek olarak, Lübnan, İran, Irak, Afganistan gibi ülkelerden de göç dalgası geliyor. Bu bölgelerden gelen sığınmacı ve göçmenlerin barınma ihtiyacı piyasada arz-talep dengesini değiştiriyor" dedi.

Işık, son bir yılda, konut üretiminin azalması ve yüksek konut fiyatları nedeniyle artışa geçen kiralık konutlarla ilgili olarak da, "Üniversitelerde okula dönüşün başlamasıyla zirveyi gördü. Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Aksine aynı hızla olmasa da artış trendi sürecek" ifadelerini kullandı.