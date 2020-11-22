İstanbul'da sokak kedilerini yakalayıp, yiyen kadın yakalandı

İstanbul Tuzla'da sokakta yaşayan kedileri yakalayıp, evine götürüp yediği iddia edilen kadın yakalandı. F.Ç. adlı kadın karakoldaki ifadesinde suçlamayı kabul etti.

İddiaya göre Aydınlı Mahallesi'nde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. isimli kadının elindeki siyah poşetin içinde ölmüş bir kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde ölmüş bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne götürülen F. Ç. burada verdiği ifadesinde kedileri yakalayıp, yediğini kabul ettiği öğrenildi. F. Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Paranoid Şizofren olduğu ortaya çıktı

F.Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.