İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle 8 milyon TL'den fazla para cezası kesildi

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında kent genelinde kesilen ceza miktarını açıkladı. İstanbul'da emniyet birimleri 7 milyon 799 bin 589 TL, jandarma ekipleri 606 bin 717 TL olmak üzere toplamda 8 milyon 406 bin 306 TL para cezası kesildi.

İstanbul Valiliği, aralarında İstanbul'unda bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kent genelinde kuralı ihlal edenlere yazılan ceza miktarını açıkladı.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile vatandaşlarımıza 10 Nisan 2020 saat 24:00'ten 12 Nisan 2020 saat 24:00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu çerçevede ilimizde Emniyet Müdürlüğümüzce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığımızca 5 bin 474 personel görevlendirilmiş ve 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli/idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır. Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede, 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede, 251 idari işlem uygulanmış, 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir. Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Evinde Kal İstanbul" ifadelerine yer verildi.