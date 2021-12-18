İstanbul'da sıra dışı operasyon: Polis memuru, aracında 2 kilo marihuana ile yakalandı

Eray GÖRGÜLÜ
İstanbul'da narkotik polisinin operasyonunda polis memuru U.E, aracında 2 kilogram marihuana ile yakalandı.
İstanbul Pendik'te Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir polis memurunun aracında 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, 12 Aralık akşamı Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde 34 BPB 150 plakalı aracı durdurdu.
Sırt çantasında bulundu
Polis memuru U.E.nin kullandığı araçta yapılan aramada aracın arka sağ koltuk önü paspas üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 4 parça streç filme sarılı halde 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Polis memuru U.E., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis memuru U.E.'nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olduğu öğrenildi.