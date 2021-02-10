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Yaşam

İstanbul’da simide zam geldi!

10 Şubat 2021 10:05

İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2,5 liraya yükseldi. Odadan gelen tarifeyi uygulamaya başladıklarını söyleyen simitçiler, maliyetlerin arttığını dile getirdi.

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