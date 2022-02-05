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Teoman da içerideydi; Lucca'ya silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı

05 Şubat 2022 07:13

İstanbul, Beşiktaş'ın Bebek mahallesinde ünlü simaların uğrak durağı Lucca'ya silahlı saldırı düzenlendi. İçeri alınmayan kişilerin hedefi olan kafede o esnada Teoman'ın da olduğu öğrenildi. Olay sırasında 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde restorana alınmayan kişi ya da kişiler mekâna ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk tedavisi de olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerince yapıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan olduğu tespit edildi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teoman ise saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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