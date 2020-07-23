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İstanbul’da 'siber' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

23 Temmuz 2020 07:43

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheliye gözaltı yapıldı.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi.

Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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