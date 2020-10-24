İstanbul'da salgın alarmı; özel hastanelerin 'pandemi hastanesi' olması planlanıyor!

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'deki toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 40'nı barındırdığını açıkladığı İstanbul'da salgın alarmına ilişkin hazırlık yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şehirdeki bütün özel hastanelerde pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarına ilişkin olarak bir doküman hazırladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastanelere gönderdiği "Pandemi nedeniyle il geneli özel sağlık tesisleri yatak planlaması" başlıklı dokümanda, hastanelerin "toplam yatak sayısı", "toplam klinik yatak sayısı" ve "toplam yoğun bakım yatak sayıları" verildikten sonra, "klinik yatak" ve "yoğun bakım yatak" sayıları içinde her hastaneden pandemi için ne kadar yatak ayrılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.

T24'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Özel Hastaneler Birliği, pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarının azaltılması için girişimde bulundu. Görüşmelerin sürdüğü, listeye kısa süre içinde son şeklinin verileceği öğrenildi.

Listeye göre, İstanbul'daki özel hastanelerde bulunan toplam 13 bin 288 yatağın, 2 bin 689 klinik yatağı ve 634 yoğun bakım yatağı pandemi için ayrılacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken; T24, bilgi almaya çalıştığı yetkililere ulaşamadı.

İstanbul'da vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.

Koca, bugün yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıklarken, "5 GÜN İSTANBUL'DAYIZ. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" ifadesini kullandı.

Yatak sayılarında düzenleme yapılması planlanan hastanelerin listesi şöyle: