İstanbul'da salgın alarmı; özel hastanelerin 'pandemi hastanesi' olması planlanıyor!

T24 Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'deki toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 40'nı barındırdığını açıkladığı İstanbul'da salgın alarmına ilişkin hazırlık yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şehirdeki bütün özel hastanelerde pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarına ilişkin olarak bir doküman hazırladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastanelere gönderdiği "Pandemi nedeniyle il geneli özel sağlık tesisleri yatak planlaması" başlıklı dokümanda, hastanelerin "toplam yatak sayısı", "toplam klinik yatak sayısı" ve "toplam yoğun bakım yatak sayıları" verildikten sonra, "klinik yatak" ve "yoğun bakım yatak" sayıları içinde her hastaneden pandemi için ne kadar yatak ayrılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.
T24'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Özel Hastaneler Birliği, pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarının azaltılması için girişimde bulundu. Görüşmelerin sürdüğü, listeye kısa süre içinde son şeklinin verileceği öğrenildi.
Listeye göre, İstanbul'daki özel hastanelerde bulunan toplam 13 bin 288 yatağın, 2 bin 689 klinik yatağı ve 634 yoğun bakım yatağı pandemi için ayrılacak.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken; T24, bilgi almaya çalıştığı yetkililere ulaşamadı.
İstanbul'da vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.
Koca, bugün yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıklarken, "5 GÜN İSTANBUL'DAYIZ. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" ifadesini kullandı.
Yatak sayılarında düzenleme yapılması planlanan hastanelerin listesi şöyle:
- Acıbadem Maslak Hastanesi
- Silivri Anadolu Hastanesi
- Silivri Kolan Hospital Hastanesi
- Saygı Hastanesi
- Ersoy Hastanesi
- Bahat Hospital Hastanesi
- Medigold Sultan Hastanesi
- İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi
- Yenibosna Safa Hastanesi
- Avrupa Hospital Hastanesi
- Sante Plus Hastanesi
- Medical Park Bahçelievler Hastanesi
- Memorial Bahçelievler Hastanesi
- Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
- Eren Hastanesi
- Avcılar Hospital Hastanesi
- Florya Hastanesi
- Avcılar Anadolu Hastanesi
- Medicana Hospitals Avcılar Hastanesi
- Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
- İstanbul Medicine Hospital Hastanesi
- Bağcılar Medilife Hastanesi
- Hastane34 Hastanesi
- Hospitalist Hastanesi
- Güneşli Erdem Hastanesi
- Yeni İklim Hastanesi
- Aile Hastanesi
- Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi
- A Hastanesi
- Vital Hospital Hastanesi
- Nisa Hastanesi
- Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi
- Ataköy Hastanesi
- Memorial Ataşehir Hastanesi
- Bayındır İçerenköy Hastanesi
- Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
- Avicenna Hastanesi Ataşehir
- Yaşar Hastanesi
- Bayrampaşa Kolan Hospital Hastanesi
- Baypark Hospital Hastanesi
- Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi
- Liv Hospital Ulus Hastanesi
- Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
- Acıbadem Fulya Hastanesi
- Etiler Hastanesi
- Dünya Göz Hastanesi Etiler
- Otajinemed Hastanesi
- Delta Hospital Hastanesi
- Maltepe Bölge Hastanesi
- Maltepe Ersoy Hastanesi
- Vm Medicalpark Pendik Hastanesi
- Emsey Hospital Hastanesi
- Estethica Levent Hastanesi
- Dentistanbul Diş Hastanesi
- Medistate Kavacık Hastanesi
- Medicana İnternational İstanbul Hastanesi
- Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi
- Beylikdüzü Medilife Hastanesi
- Birinci Hastanesi
- Birinci Göz Hastanesi
- Avusturya Sen Jorj Hastanesi
- Okmeydanı Hastanesi
- Beykent Hastanesi
- Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi
- Avicenna Hastanesi
- Güney Hastanesi
- Esenler Ensar Hastanesi Avicenna
- Reyap İstanbul Hastanesi
- Esencan Hastanesi
- Doğa Hospital Hastanesi
- Hürrem Sultan Hastanesi
- Üsküdar Anadolu Hastanesi
- İstanbul Balıklı Rum Hastanesi
- Avrasya Hastanesi
- Ethica İncirli Hastanesi
- Dünya Göz Hastanesi Ataköy
- Çamlık Hastanesi
- Çapa Medilife Hastanesi
- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
- Avrupa Şafak Hastanesi
- Moodist Hastanesi
- Medivia Hospital Hastanesi
- Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi
- Başarı Hastanesi
- Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa
- Asya Hastanesi
- Duygu Hastanesi
- Yıldız Academia Hastanesi
- İstanbul Şafak Hastanesi
- Bilge Hastanesi
- Güngören Hastanesi
- İlgi Hastanesi
- Kurtköy Ersoy Hastanesi
- Adatıp Kurtköy Hastanesi
- Yüzyıl Hastanesi Pendik
- Remedy Hospital Hastanesi
- Şifa Hastanesi
- İstanbul Bölge Hastanesi
- Gazi Hastanesi
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
- Memorial Şişli Hastanesi
- Nişantaşı Hastanesi
- Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi
- Medikal Park Göztepe Hastane Kompleksi
- Acıbadem Hastanesi
- Çapa Hastanesi
- Fatih Hastanesi
- Acıbadem İnternational Hastanesi
- Acıbadem Bakırköy Hastanesi
- İstanbul Göz Hastanesi
- Çamlıca Erdem Hastanesi
- Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
- Rami Hastanesi
- Alibey Hospital Hastanesi
- Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi
- Medical Park Hospital Hastanesi
- Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
- Medicana Kadıköy Hastanesi
- İstanbul Medipol Hastanesi
- Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi
- Göztepe Hastanesi
- Çağıner Hastanesi
- Kozyatağı Central Hospital Hastanesi
- İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
- Şişli Kolan İnternational Hospital Hastanesi
- Fransız Lape Hastanesi
- Acıbadem Taksim Hastanesi
- Türkiye Gazetesi Hastanesi
- İstanbul Onkoloji Hastanesi
- Pendik Bölge Hastanesi
- Dora Hospital Hastanesi
- İstanbul Cerrahi Hastanesi
- Osmanoğlu Hastanesi
- Mecidiyeköy Çevre Hastanesi
- Derindere Hastanesi
- Levent Hastanesi
- Avicenna Hastanesi Gültepe
- Avicenna Umut Hastanesi
- Türk Kızılayı Kartal Hastanesi
- Birlik Hastanesi
- Vera Hastanesi
- Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi
- İstanbul Tema Hastanesi
- Rumeli Hospital Hastanesi
- Doğan Hastanesi
- İkitelli Bahat Hastanesi
- Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi
- Mercan Hastanesi
- Hisar Intercontinental Hospital Hastanesi
- Erdem Hastanesi
- Np İstanbul Beyin Hastanesi
- Afiyet Hastanesi
- Atlas Hastanesi
- Hisar Çamlıca Hastanesi
- Acıbadem Altunizade Hastanesi
- İstanbul Hospital Hastanesi
- Halkalı Kent Hastanesi
- Vm Medicalpark Maltepe Hastanesi
- Tanfer Hastanesi
- Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi
- Academic Hospital Hastanesi