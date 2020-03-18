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Koronavirüs

İstanbul’da sahte dezenfektan operasyonu

18 Mart 2020 11:54

İstanbul’da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor. (İHA)

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