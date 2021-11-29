İstanbul’da rüzgâr hızı 100 kilometrenin üzerine çıktı; bazı vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgâr, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgârın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteoroloji'ye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgârın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgâr şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti. Meteoroloji yetkilileri rüzgârın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bazı vapur seferleri yapılamıyor

Sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.

İDO ve BUDO'da iptaller

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İzmir'de de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

TIKLAYIN - İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

17 ile turuncu uyarı

Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

“Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadesiyle tanımlanan turuncu uyarı yapılan iller şöyle:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

“Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” olarak tanımlanan sarı uyarı yapılan iller şöyle:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize.