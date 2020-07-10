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İstanbul'da rezidansta beslenen aslan yavrusu ve piton koruma altına alındı

10 Temmuz 2020 23:02

İranlı ünlü model Qazal Yadegari’nin İstanbul’daki bir rezidansta beslediği aslan yavrusu ile piton yılanı Gaziantep’te koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak'ta lüks bir rezidansta yavru erkek aslan ve piton yılanı ele geçirilmişti.

Ekipler ünlü manken Qazal Yadegari’ye CİTES sözleşmesi kapsamında işlem yaparken, hayvanlar ise doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

Lüks rezidanstan alınarak hayvanat bahçesine getirilen aslan ve pitonun yeni ortama alışması için özel çalışma yapıyor. Süt ve arada et ile beslenen aslan yavrusu ise tek olarak farklı bir bölümde rehabilite ediliyor.

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