İstanbul'da reddedilen yeni taksi teklifi Sakarya'da kabul edildi, eleştiri gelince ihale iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reddedilen 6 bin yeni taksi teklifinin benzeri Sakarya'da da yaşandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sakarya'ya var 16 milyonluk İstanbul'a yok" dedi. İhale, Ongun'un bir gün sonra iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 bin yeni taksi plakası teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla reddedildi. İBB'nin teklifinde, taksiler kendi bünyesinde kiralanarak, şoförlerin de sınava tabi tutulması öngörülüyordu ancak 26 Kasım'daki UKOME kararıyla bu teklif rafa kalktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre İBB'nin teklifinin aynısı, Sakarya'da kabul edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 20 taksi plakasını 10 yıllığına 400 bin lira bedelle kiralamak için ihale açtı. Belediyenin teklifi, UKOME tarafından kabul gördü.

İBB Sözcüsü paylaştı, 1 gün sonra iptal edildi

Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 14 Aralık'ta Twitter hesabından "Sakarya'ya var, 16 milyonluk İstanbul'a yok" paylaşımında bulundu ve Sakarya'daki taksi kiralama ihalesine tepki gösterdi.

Yapılması planlanan taksi kiralama ihalesi, Ongun'un paylaşımından 1 gün sonra iptal edildi.

İptal gerekçesinde ise, kentteki taksi sayısının yeterli olduğu belirtildi.

Metro hatları açılınca işleri düşen esnafın taksi talebine ret

Öte yandan, İBB'nin taksi teklifinin reddedildiği 26 Kasım'daki UKOME toplantısında, yeni metro hatları nedeniyle işleri düşen 1000 taksi dolmuş ve minibüs esnafının araçlarının taksiye çevrilmesine yönelik teklif de reddedilmişti.

O teklif, bugün yapılan UKOME toplantısında yeniden gündeme geldi. Teklif, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Taksi ve minibüs ücretlerine zam

UKOME toplantısında, taksi ve minibüs ücretlerine zam da gündemdeydi.

Toplantıda, İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5,55 TL'ye çıkarılırken, İstanbulKart ücretlerine herhangi bir zam yapılmadı.