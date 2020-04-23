İstanbul’da 'ramazanda davulcusu' geleneği devam edecek: Bahşişler camdan atılacak

İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut yaptığı açıklamada, İstanbul'da ramazan ayı için davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Aykut, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirlerle ilgili bir genelge geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 962 mahallede yaklaşık 3 bin davulcumuz var. Bu yıl da bu gelenek devam edecek. Biz bu görselin muhtarlar olarak devam etmesini istiyoruz.

Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda davulcuların Koronavirüs'le mücadele kapsamında apartmanlara girip, zili çalarak bahşiş toplaması bu yıl yasaklandı. Davulcularımız binalara girerek bahşiş toplaması yapmayacak ve sosyal mesafeyi koruyacak.

Davulcular ücret konusunda da sıkıntı yaşamayacaklar. Davulcu, davuluna tokmağını vurup camdan atılacak bahşişini alabilecek. İnsanlar gönlünden geçeni, sokaktan geçen davulcuya bahşiş olarak atabilecekler."