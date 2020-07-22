İstanbul'da plaj sineması açıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sinema salonlarına alternatif olarak üretilen arabalı sinemalardan sonra plaj sineması da yapıldı.



Yaz akşamları, deniz kenarında film izlemek isteyenler Kilyos’ta, Tırmata Beach’teki plaj sinemasında buluşuyor. Plajda cuma, cumartesi, pazar geceleri, açık havada film izlenebiliyor.



Açılışını ''Cep Herkülü'' lakaplı sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Naim filmiyle yapan plaj sinemasında gösterimler eylül sonuna kadar devam edecek.



Gösterim programında Ayla, Müslüm ve Yedinci Koğuşta Mucize gibi filmler yer alıyor.