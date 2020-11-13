İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehir genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Bazı cadde ve sokaklarda sigara içilmenin yasaklanmasının ardından Vali Yerlikaya, Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."