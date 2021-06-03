İstanbul'da oynanacağı iddia edilmişti; UEFA Süper Kupa maçı, Belfast'te yapılacak

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, İstanbul'da oynanacağı iddia edilen 2021 UEFA Süper Kupa maçının 11 Ağustos'ta Belfast'te yapılacağını açıkladı.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağına dair son spekülasyonların ardından UEFA bugün, Şampiyonlar Ligi galibi Chelsea ve Avrupa Ligi galibi Villareal arasındaki maçın Kuzey İrlanda'da kalacağını doğruladı.

İrlanda FA CEO'su Patrick Nelson, 'Bu konuyla ilgili olarak UEFA'daki ortaklarımızla yakın temas halindeyiz ve bu tartışmaların ardından maçın Belfast'ta kalacağını teyit ettikleri için mutluyuz' dedi" ifadelerine yer verildi.