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İstanbul’da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier’in eşi: Uluslararası bir komplonun değil, başında olduğu vakıftaki finansal sorunların kurbanı oldu

20 Aralık 2020 10:28

İstanbul Karaköy’de geçtiğimiz yıl ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier’in şüpheli ölümüne ilişkin olarak eşi Emma Winberg, uluslararası bir komplonun değil, başında olduğu vakıftaki finansal sorunların kurbanı olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Winberg,  ‘Mayday Rescue’ adlı vakfın finansal çalkantıları olduğunu belirtti. Winberg, Le Mesurier’in ölümüyle ilgili olarak, vakfın başına geçmek isteyen muhasebeci Johan Eleveld’i suçladı.

Winberg göre Le Mesurier, bürokrasiyi ve kağıt işlerini pek sevmezdi. Mayday’i genişletirken de kağıt işlerini ihmal edince, vakfın muhasebecisi Elevend’ın baskısıyla karşılaştı. Elevend, Mayday Rescue’daki kötüleşen finansal durumla ilgili Le Mesurier’e baskı yapmaya başladı. Bu da Le Mesurier’i çaresizliğe sürükledi. 

Winberg’e göre eşini ölüme sürükleyen şey uluslararası entrikalar değil, vakfın parasal sorunları oldu.

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