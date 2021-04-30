İstanbul'da okul bölgelerinde hava kirliliği sınırın üstünde

Greenpeace Akdeniz, İstanbul'da şubat-mart döneminde dört farklı okul bölgesinde yedi okulu kapsayacak şekilde gerçekleştirdiği hava kalitesi ölçüm sonuçlarını açıkladı. Hava kirliliği boyutlarının çocukların sağlığını tehdit ettiğini ortaya koyan raporda hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği günlük limit değerinin iki katından fazla olduğu belirtildi.

İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, "Okul yolunda, parkta ya da işe giderken, aldığınız her nefeste, siz hiç fark etmeden görünmez bir tehlike olan PM2.5 sessiz sakin yaşamınızdan yıllarınızı çalıyor" dedi. Sonuçlar şöyle:

Ataşehir

30 günlük ölçümün 27'sinde DSÖ'nün belirlediği günlük limit aşıldı. Gözlemlenen en yüksek Partikül Madde (PM) 2.5 yoğunluğu 52.5 mikrogramdı. Bu değer DSÖ'nün belirlediği günlük limit değerin iki katından fazla.

Ümraniye

Bir aylık ölçümün 23 gününde günlük limit değer aşıldı. Bu bölgede de ölçülen en yüksek değer 52 mikrogram.

Esenyurt

30 günlük ölçümün 20 gününde limit değerlerinin aşıldığı görüldü. Gözlemlenen en yüksek PM2.5 değeri 48.732 mikrogram.

Alibeyköy

30 günün 18'inde günlük limit değer aşıldı. Ölçülen maksimum PM2.5 kirliliği 45.832 mikrogram.

Ayrıca Türkiye'de kömürlü termik santralların PM2.5 konsantrasyonlarına katkısını değerlendirilen çalışmada İstanbul'un PM2.5 konsantrasyonlarının büyük ölçüde kömürlü termik santrallardan etkilendiği sonucuna varıldı.