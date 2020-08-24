İstanbul'da muhtarların yaklaşık yüzde 95'i mahalle sakinlerinin Covid-19 sürecinde sosyal yardımlara başvuru yaptığını söyledi

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİMTAŞ’ın, Kırılganlık Haritası Projesi’nin ilk sonuçları belli oldu.

Proje kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul İstatistik Ofisi tarafından “Muhtarların Gözünden İstanbul’da Covid-19 Tedbirleri: Algı ve Tutum Araştırması“ adlı saha çalışması yürütüldü.

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda tamamlanan araştırmanın sonuçlarına göre, muhtarların yaklaşık yüzde 95'i, pandemi sürecinde mahalle sakinlerinin sosyal yardımlar için başvurduğunu belirtti.

Yapılan çalışmada, mahalle sakinlerinin çoğunun sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde kurallara uyduğu ve kendi önlemlerini alma konusunda temkinli davrandığı, hem 65 yaş üstü sakinlerin hem de 20 yaş altı çocukların konulan yasaklara çoğunlukla uyduğu görüldü.

Muhtarlar, mahalle sakinlerinin sosyal mesafe ve maske takma kurallarına kısmen uyduğunu belirtti.

Muhtarların yüzde 94,9'u mahalle sakinlerinin Covid-19 sürecinde sosyal yardımlara başvuru yaptığını ifade etti.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin, 39 ilçede 450 muhtar ile yaptığı anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Muhtarların;

Yüzde 50,5’i, 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağına uyduğunu ifade etti.

Yüzde 51,2’si, mahalle sakinlerinin kendi önlemlerini alma konusunda temkinli davrandığını,

Yüzde 44’ü, sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu,

Yüzde 49,4’ü, vatandaşların sokakta maske taktığını,

Yüzde 54’ü, marketlerdeki Covid-19 kurallarına uyulduğunu,

Yüzde 49,8’i sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildiğini,

Yüzde 37,5’i, toplu gerçekleştirilen aktivitelerde sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığını,

Yüzde 63,4’ü, sağlık hizmetlerinden yararlanıldığını,

Yüzde 94,9’u, mahalle sakinlerinin Covid-19 sürecinde sosyal yardımlara başvuru yaptığını,

Yüzde 59,6’sı sokağa çıkma yasağı esnasında denetimlerin etkili şekilde uygulandığını,

Yüzde 43,4’ü mahallelerdeki ihlallere gerekli cezai işlem uygulandığını,

Yüzde 57,6’sı Covid-19 sürecinde yardım taleplerinde yüksek artış olduğunu,

Yüzde 62,8’i mahallelerdeki engellilere yeterince hizmet sunulduğunu,

Yüzde 55,2’si mahalle sakinlerinin hane halkı ortalama gelirinin normal olduğunu belirtti.