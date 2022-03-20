İstanbul'da mola veren leylekler için yem dağıtıldı

Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler İstanbul'da mola verdi. Ümraniye Belediyesi mola veren leylekler için yem dağıttı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler Afrika'da kışı geçirdikten sonra, Avrupa'ya doğru göç etmeye başladı. Haftalar sürecek yolculukta leyleklerin 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da konaklıyor.

Leyleklerin, İstanbul'daki mola yerlerinden biri de Ümraniye Hekimbaşı mevkii oldu. Ümraniye Belediyesi mola veren 80'e yakın leylek için yem dağıttı. Leylekler, bir süre verecekleri molanın ardından Avrupa'ya doğru yolculuklarına devam ediyor.