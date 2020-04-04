İstanbul'da metrolara termal kamera yerleştirildi; ateşi olan yolcular alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs (Covid-19) salgına karşı önlem olarak metro istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Yüksek ateşi olan yolcular metroya bindirilmeyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı duyuruda metro istasyonlarına termal kamera yerleştirildiğini açıkladı. İlk aşamada üç metro istasyonuna termal kamera yerleştirildi. İmamoğlunun yaptığı duyuru şu şekilde:

"Metro istasyonlarımızda termal kamera uygulamasına geçtik. Yüksek ateş tespiti yapılan yolcular toplu ulaşım araçlarına alınmıyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı'dan sonra kısa sürede diğer istasyonlara da termal kameralar yerleştirilecek."