İstanbul'da metrobüs durağı yakınlarında ağaca asılı ceset bulundu

İstanbul'da Kağıthane D-100 Karayolu kenarında bir kişi, ağaca iple asılmış halde ölü bulundu. Erkeğe ait olduğu tespit edilen cesette darp izlerine rastlandı.

İstanbul'da Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde bir trafik polisi, D-100 (E-5) Karayolu kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.

Cesette darp izlerine rastlandı, cebinden sadece çakmak çıktı

Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı. Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, ağaca asılı bir ceset gören vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.