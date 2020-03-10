İstanbul’da “mentör” ve “menti”ler bir araya geldi

T24 Haber Merkezi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği 8 Mart Pazar günü dünyanın 165 şehrinde aynı günde yapılan çok ilginç bir 'kadın dayanışma etkinliği'ni İstanbul’da gerçekleştirdi. Çalışma yaşamında en az on yıl ve üstü deneyime sahip kadınlar (Mentör) ile çalışma yaşamına ilk adımlarını atan genç kadınları (Menti) bir araya geldiler.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü olarak adlandırılan etkinliği düzenleyen SES Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç etkinliğin hazırlık sürecini ve örgütlenişini T24’e anlattı:

“Bu etkinliği orijinal olarak başlatan ve daha sonra dünyadaki farklı şehirlerde uygulanması için çaba gösteren Vital Voices 1995 yılında Hillary Clinton ve Madeleine Albright tarafından kadın liderliğini desteklemek üzere oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Ben de bu kuruluş tarafından 2019 -2020 döneminde dünyada desteklenecek 25 kadından biri olarak seçildim. Bu program içinde bize şehirlerimizde bu formatta bir etkinlik organize edebileceğimiz söylendiğinde bu etkinliğin birçok derde derman olabileceğini düşünüp hemen üstüne atladım ve İstanbul’da ilk etkinliği yapmak üzere anlaşma yaptık.

İstanbul’da ilkini gerçekleştireceğimiz bu etkinlikten yüksek beklentilerimiz vardı.

Çalışma yaşamında deneyim kazanmış kadınların gelişme sürecinde olan genç kadınlar ile deneyimlerini paylaşmasını, kişisel olarak da destek vermesini ve her iki tarafın birbirinden öğreneceği bir dostluk geliştirmelerini amaçlıyorduk.

Sonra, kadınlar içinde sıkıştıkları mahallelerinin dışına çıksın, başka mahallelerdeki yaşamları keşfetsin istiyorduk. Facebook, Instagram balonlarının ötesinde bir dünya olduğunu, gerçek beğenilerin, gerçek konuşmaların keyfini sürmelerini istiyorduk. Biliyorduk ki yoksul veya varlıklı, batılı veya doğulu, dindar veya seküler bütün kadınlar eşit birer birey olarak toplumda var olma mücadelesi veriyor. Mücadelesi aynı olan kadınların ortaklıklarının da büyük olacağını ve mücadeleyi bir şekilde başarıyla tamamlamış kadınların yolun başındaki kadınlara el vermek istediğini de biliyorduk.

Kadınların toplumsal sorunlara nasıl sahip çıktığını, gelecek nesiller destek olmak üzere bir şey yapmak için nasıl yanıp tutuştuğunu daha önceki etkinliklerimizden biliyorduk. Kadın Mentörlük Yürüyüşü ile birbirine derman olacak kadınları buluşturarak kadın dayanışmasına ve toplumsal barışa hep birlikte katkı sunmak istedik.

SES Derneği web sitesine Mentör ve Menti’lerin başvuru yapacağı formlar hazırladık ve son üç haftada işbirliği ortağımız olan sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile hedeflediğimiz kitleye ulaşmaya çalıştık. Beklentimizin üstünde geri dönüş gerçekleşti ve üç hafta içinde 350 katılımcı Mentör ve Menti olmak için başvurdu. Katılımcıların çoğu bu etkinliği ne kadar çok önemsediklerini belirtiyordu. Başvuru formlarında belirttikleri yetkinlikler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sistemimiz Mentör ve Menti eşleşmesi yaptı.

Katılımcılara SES derneğinden bir e-posta yolladık ve kendileri ile eşleşen kişilerin adı soyadı bilgisini paylaşıp onları 8 Mart sabahı Harbiye Cemal Reşit Rey Salonu (CRR) fuayesine davet ettik. Bizden e-postaları alanların nasıl meraklı bir sürece girdiklerini bazı arkadaşlarımın geri bildiriminden anladım. Eşleştikleri kadın kimdi? Nasıl biriydi? Onunla anlaşabilecek miydi?

Merak 8 Mart Pazar sabahı buluşmaya kadar sürdü. Deneyimli kadınlar (Mentörler) salona erkenden gelmeye başladılar. Gençler biraz daha geç geldi. Eşleştiği kişiyi bekleyen kadınların yüzündeki meraklı bekleyiş görülmeye değerdi. Mentörler Mentileri ile birer birer buluşmaya başladıkça CRR salonunun fuayesinde büyülü bir hava oluştu. Hangi kadına baksam yüzünde şefkatli bir gülümseme vardı. Kadınlar salonun köşelerinde, merdivenlerinde yıllardır birbirini görmeyen arkadaşlar gibi kaybolan zamanı yakalamak istercesine derin sohbetlere dalıverdiler. O anda yoldan geçen biri tesadüfen salona gelse bu kadınların yıllardır birbirilerini tanıdığını düşünebilirdi.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü’nün formatı gereği, mentör ve mentilerin yan yana sokakta, parkta yürümelerini ve dünyaya eşitlik ve dayanışma mesajlarını yaymalarını istiyorduk. Buluşmanın ilk dakikalarında başlayan sıcak yakınlaşma artık daha somut bir eyleme dönüşebilirdi. Kadınlar birlikte salondan çıktılar ve Harbiye, Maçka, Nişantaşı sokaklarına, Sanat Parkına, Demokrasi Parkı’na, çevredeki kafelere aktılar. Dostluklarını derinleştirmeye devam ettiler.

Bir Mentör izlenimini şöyle dillendirdi; '8 Mart Pazar günü İstanbul’a bahar geldi'. Bir Menti ise '8 Mart Pazar günü Türkiye daha güzel bir ülke oldu' dedi.

Hindistan’da, Bangladeş’te, Filistin’de, Peru da, İspanya’da, İrlanda’da, Katar’da, Brezilya’da, Nijerya’da, Uganda’da gibi toplam 66 ülkenin 165 kentinde binlerce kadın başka bir kadınla birlikte yürüyüş yaptı, dostluklar kurdu, geleceğe ilişkin umut geliştirdi.

8 Mart Pazar günü dünya daha yaşanılır bir yer oldu.”