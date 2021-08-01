İstanbul'da maganda kurşunu 8 yaşındaki çocuğu öldürdü

İstanbul Sultangazi’de düğünde, henüz kimliği belirsiz bir magandanın havaya ateş açması sonucu, 8 yaşındaki Eymen Avcı hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Eymen Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalle sakini, "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (DHA)