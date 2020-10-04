İstanbul’da kurulan yeni baroda Erdoğan’ın avukatları ve çok sayıda MHP’li yer aldı

İstanbul 2 No’lu Baro’ya kayıt yaptıran avukatların listesi ortaya çıktı. Listede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel, Mustafa Doğan İnal, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Osman Bozkurt ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan’da kayıt oldu.. 2 bin 41 avukatın yer aldığı listede, MHP kanadından ise 300’e yakın avukatın üye olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili avukat Niyazi Paksoy yeni baronun yönetim kurulunda yer aldı.

Çoklu baro yasası 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni bir baro kurulabileceğini öngörüyordu. Yandaş hukuk derneklerinin öncülüğünde kurulan İstanbul 2 No’lu Baro, tüzelkişiliğini kazandı.