İstanbul'da ‘korsan öğrenci servisine’ 6 bin 700 TL ceza

İstanbul Kadıköy’de okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ‘korsan taşımacılık’ yaptığı belirlenen bir araç sürücüsüne 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken trafikten 60 gün boyunca men edildi.

Bugün birçok noktada öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kadıköy Bostancı Kemal Akgüder Caddesi üzerinden okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Korsan taşımacılık yapan şoföre 6 bin 700 TL ceza

Denetimler esnasında 34 GD 154 plakalı aracıyla durdurulan Murat T. isimli öğrenci taşıyan servis sürücüsünün ise ‘korsan taşımacılık’ yaptığı belirlendi. Araç sürücüsü mesleki yeterlilik belgesi, MEB onaylı sertifika, okul taşıt ibaresi gibi gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle 60 gün trafikten men edilirken 6 bin 700 lira da idari para cezası uygulandı. (İHA)