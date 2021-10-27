T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da ‘korsan öğrenci servisine’ 6 bin 700 TL ceza

Servis şoförü trafikten 60 gün boyunca men edildi

27 Ekim 2021 09:34

İstanbul Kadıköy’de okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ‘korsan taşımacılık’ yaptığı belirlenen bir araç sürücüsüne 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken trafikten 60 gün boyunca men edildi.

Bugün birçok noktada öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kadıköy Bostancı Kemal Akgüder Caddesi üzerinden okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Korsan taşımacılık yapan şoföre 6 bin 700 TL ceza

Denetimler esnasında 34 GD 154 plakalı aracıyla durdurulan Murat T. isimli öğrenci taşıyan servis sürücüsünün ise ‘korsan taşımacılık’ yaptığı belirlendi. Araç sürücüsü mesleki yeterlilik belgesi, MEB onaylı sertifika, okul taşıt ibaresi gibi gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle 60 gün trafikten men edilirken 6 bin 700 lira da idari para cezası uygulandı. (İHA)

İstanbulKadıköyservis denetimlerikorsan taşımacılık6 bin 700 lira ceza60 gün trafikten men
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24