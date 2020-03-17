İstanbul'da Koronavirüs endişesi: Toplu taşıma kullanan kişi sayısı bir haftada 3 milyondan fazla azaldı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı İstanbul’da bir dizi önlem alınıyor. Toplu taşıma araçlarının düzenli olarak 7/24 dezenfekte edildiği İstanbul’da yetkililerin, “mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmayın” çağrısı işe yaradı.

İstatistikler, İstanbul’da toplu taşıma araçlarına olan ilginin her gün düştüğünü gösteriyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, “İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı %44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz” dedi.

Bir haftada kişi sayısı 3 milyon fazla azaldı

Ulaşım verilerine göre haftanın ilk iş günü olan 16 Mart pazartesi İstanbul’da 4 milyon 132 bin 368 adet yolculuk yapıldı.

Geçtiğimiz hafta 9 Mart pazartesi günü yolculuk sayısı 7 milyon 441 bin 316, bir önceki hafta 2 Mart pazartesi günü ise 7 milyon 389 bin 131 olarak gerçekleşmişti.

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