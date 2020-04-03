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"İstanbul'da Koronavirüs'e karşı 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması ve özel araçlara trafik yasağı gündemde"

03 Nisan 2020 09:32

Koronavirüs'e karşı İstanbul’da ekstra önlemler alınacağı ileri sürüldü. Buna göre sokağa çıkma yasağı yaşının 65’ten 60’a indirilmesi ve kısıtlamanın 18 yaş altını da kapsayabileceği belirtildi. İstanbul’da özel araçlara trafik yasağı da gündemde

Hürriyet'ten Nurcan Baysal'ın haberine göre Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirilmesi planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

 
 
 

 

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