İstanbul'da korkulan olmadı; İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem alırken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı.