İstanbul'da kolejde taciz iddiası; kadın öğretmen "çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklandı

İstanbul’daki köklü bir kolejin Çekmeköy kampüsünde görev yapan bir kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.
tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre; İstanbul’un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsünde, erkek öğrenciler kadın öğretmen E.S.'nin hakaretlerinden rahatsız olup durumu ailelerine anlattı.
Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı. E.S. bu gelişmenin ardından 4 yıldır çalıştığı okuldan istifa etti.
Yabancı dil öğretmeni E.S. ailelerin şikâyetinin ardından gözaltına alındı.
Polis, psikologlar eşliğinde öğrencilerin ifadesine başvurdu.
Öğrencilerin ifadelerinde E.S’nin kendilerine dudağından öptüğünü, asansörde sıkıştırdığını ve cinsel içerikli oyunlar oynamaya zorladığını anlattı.
Tutuklandı
Evli olan 37 yaşındaki E.S.’nin öğrencilere cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.S. “çocuğa cinsel taciz” suçundan tutuklandı.