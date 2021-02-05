İstanbul'da kısıtlama öncesi yine trafik yoğun

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB haritasında yoğunluk, yüzde 70'i aşmış durumda.
Corona virüsü salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.
Kısıtlama öncesi kentte yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi haritasında saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 74'e ulaşmış durumda.
Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.