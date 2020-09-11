İstanbul’da kişi başına ortalama yıllık gelir 40 bin TL, Mardin-Batman’da 13 bin TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bölgeler bazında kişi başına düşen ortalama yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı gelirlerini açıkladı.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 2018 yılında (En güncel veri) kişi başına düşen yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı geliri 28 bin 522 TL idi. Kişi başına hanehalkı gelirinin en yüksek olduğu bölge, 40 bin 749 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 32 bin 384 TL ile Batı Anadolu bölgesi ve 30 bin 337 TL ile Ege bölgesi izledi. (TÜİK'in istatistiki bölgeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.)

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir en düşük olduğu olduğu bölge 13 bin 441 TL ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

Göreli yoksulluk en fazla Akdeniz’de

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu yüzde 13,3 ile Akdeniz, yüzde 12,9 ile Batı Marmara ve yüzde 11,9 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu yüzde 8,4 ile Doğu Marmara, yüzde 9,9 ile Orta Anadolu ve yüzde 10,5 ile Ege şeklinde sıralandı.