İstanbul'da kar yağışı yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak, yağmur yağacak. Doğu Anadolu, Karadeniz'in büyük kısmı, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı görülecek. İç Anadolu bölgesinde ise don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Buzlanma ve don

Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Meteoroloji, kar yağışının ardından havaların düzeleceğini, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini açıkladı.



Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul çevreleriyle İzmir'in kuzey ve batı kesimleri yağmurlu. İstanbul ve çevresi yarın da yağmurlu.

Yoğun kar yağışı görülecek bölgeler

Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.