İstanbul beyaza bürünecek; kar kalınlığının 5 santime çıkması bekleniyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, model sonuçlarına dayanarak perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı olacağı çıkarımında bulundu. Toros, "Genel anlamda en az 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak gibi görünüyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine ve uzmanlara göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı perşembe günü başlayacak.

Perşembe günü İstanbul'un beyaza bürüneceğini ifade eden Toros, sabah hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceğini belirterek, "Aslında kar cuma ve bilhassa cumartesi günü de kendini gösterecek gibi görünüyor. Benim model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz" dedi.

Toros, meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yağması beklenen karın yağmamasına ilişkin ise "Şehirlerde ısı adası etkisi vardır.

"Şehirlerde ısı adası etkisi ve küresel ısınma nedeniyle kar gecikti"

Toros, meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yağması beklenen karın yağmamasının nedenlerine ilişkin de konuştu. Toros, "Şehirlerde ısı adası etkisi vardır. Bir önceki kar yağışı beklentimizde havada yeterli nem yoktu. Gelen sistem ile beraber yeterli nem yoksa yağış bırakmayabilir. Perşembe günü yeterli nem görünüyor, nem olacağı için kar yağışı olacak" dedi.

Karın, mevsim normallerine göre geç kaldığını dile getiren Toros, "2019 yılı çok sıcak geçti ve 2020 de sıcak geçiyor. Mart bilhassa Nisan ayında göreceksiniz, tahminlere göre nisan ayında Türkiye genelinde sıcak bir hava bizleri bekliyor. İklimde salınımlar vardır, bazı yıllar sıcak bazı yıllar soğuk geçebilir.2019 yılı ülkemizde son 49 yılın en sıcak dördüncü yılıydı. Dünyada ise en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Bunlar son derece önemli veriler. Küresel ısınmanın da tabii ki bir etkisi vardır" dedi.