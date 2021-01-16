"İstanbul'da kar kalınlığı 15-20 santimi bulabilir"

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura dönecek. İstanbul’da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 cm, iç kesimlerde 10-15 cm, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 cm olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura dönecek. İstanbul’da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 cm, iç kesimlerde 10-15 cm, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 cm olması bekleniyor.

Buzlanmalar erken tespit edilecek

Sözcü'nün haberine göre şehir genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi, araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

Kar yağışı gelecek haftaya kadar devam edecek

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM'da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

Cumartesi akşamı aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0 derecenin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.