İstanbul'da kadına şiddet; eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı, saldırgan daha önce kezzaplı saldırı girişiminde bulunmuş

Avcılar'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişiminde bulunduğu, bugün gerçekleştirdiği saldırı öncesinde ise 3 gündür olay yerinde elinde çiçekle beklediği kaydedildi.

Olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı. Yaralanan Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü. Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Gönül A., ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan daha önce kezzaplı saldırı girişimde bulunmuş

Bu arada Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişi çevredekiler tarafından engellendiği öğrenildi.

Kader K.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği caddede ise 3 gündür elinde çiçekle beklediği kaydedildi. Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar gelince de silahla ateş edip kaçtı" dedi. (DHA)