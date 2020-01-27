İstanbul'da kadına şiddet: Eşini bayıltana kadar dövdü; görüntüleri sosyal medyada yayınladı

Eray Doğancı, kendisinden boşanmak isteyen eşi Rümeysa Doğancı'yı bir inşaat alanına götürerek bayıltana kadar dövdü. Eray Doğancı, Rümeysa Doğancı'yı dövdüğü anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre İstanbul Sancaktepe'de Rümeysa Doğancı (25), bir süre önce cezaevinden çıkan Eray Doğancı'dan (27) boşanmak istedi. Önceki gün eşini inşaata götüren Eray Doğancı, Rümeysa Doğancı'yı darp etti. Rümeysa’nın boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakan Eray Doğancı, o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada yayınladı. Rümeysa'nın bayılmasının ardından Eray Doğancı, inşaat alanından ayrıldı. Bir süre sonra kendisine gelen Rümeysa Doğancı, polisi arayarak yardım istedi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rümeysa Doğancı’nın başvurusu üzerine Eray Doğancı'yı gözaltına aldı. Rümeysa Doğancı, hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi. Uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralamanın da arasında bulunduğu 14 farklı suçtan toplam 42 suç kaydı olan Eray Doğancı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.