İstanbul'da kadına şiddet; Dilsuz Berdieva eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

Küçükçekecede Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof (32), çalıştığı iş yerinde eşi Dilsuz Berdieva'yı (35) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, sabah saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof, emlakçıda çalışan eşinin iş yerine gitti. Eşi Dilsuz Berdieva ile bir süre sözlü tartışmaya giren Suyarof, yanında getirdiği bıçakla, eşini 7 kez bıçakladı. Yaşanan arbede sonucunda, Suyarof ise koluna bıçak darbesi alarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suyarof ve eşi Berdieva'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Berdieva'nın durumunun ağır olduğu, eşi Suyarof'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

"Adamın elinde bıçak, kadına saldırıyordu"

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Musa Çağıl, "Dışarıda dururken bir ses geldi. İçeriye gittiğimde adamın elinde bıçak, kadına saldırıyordu. Emlakçı da elinde fırçayla ona müdahale etmeye çalışıyordu. Ben de adamı tuttum, dışarıya yatırdım. Kadını her tarafından bıçaklamış. Kendini de bıçakla kesmiş. Adamın durumu iyiydi, ama kadın durumu ağırdı. Sırtından ve karın boşluğundan 7 kere bıçaklamış. Kocasına ev işinde çalıştığını söylemiş. Adam da izini bulmuş, gelip bıçaklamış" dedi. (DHA)