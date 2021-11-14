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İstanbul'da kadına şiddet: Boşandığı eşine 3 el ateş etti

Muharrem Gürdeğin gözaltına alındı

14 Kasım 2021 12:22

İstanbul Üsküdar'da 1 yıl önce boşandığı eşi Muharrem Gürdeğin tarafından vurulan Fikrinaz Gürdeğin hastaneye kaldırıldı. 

Muharrem Gürdeğin yanında taşıdığı silahla Fikrinaz Gürdeğin’e 3 el ateş açtı.Muharrem Gürdeğin gözaltına alındı. 

Fikrinaz Gürdeğin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Görgü tanığı Rasim Ünlü, “Peş peşe silah sesleri duydum. Köprünün üzerine doğru kalabalık toplanmıştı. Adam eski eşini vurmuş. Kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyimiş. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şiddete karşıyız” diye konuştu.

 

 

İstanbulÜsküdarMuharrem GürdeğinFikrinaz Gürdeğinhastaneye kaldırıldı
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