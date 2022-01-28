İstanbul'da kadın cinayeti: Ramazan Su, darp ettiği Nermin Celep'i takside öldürdü

İstanbul Pendik'te Ramazan Su, darp ettiği Nermin Celep'i takside bıçaklayarak öldürdü.

Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra Celep'i sokak ortasında darbetmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı.Ramazan Su, e Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek. (DHA)