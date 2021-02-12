İstanbul'da kadın cinayeti: Melek Gürler, kocası tarafından boğularak öldürüldü

Olay, önceki gün İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Mahmut Gürler (37) ve Melek Gürler (32), "kumar ve ev alma" konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler iki çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler’i kömürlüğe götürdü.

Burada eşini boğarak öldüren adam, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler’i gözaltına aldı. İki çocuk annesi Melek Gürler ise dün Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

"İki kızları var biri sekiz, diğeri iki yaşında. Mahmut’un daha önceden de evden uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. 'Ev alacaktım, para vermedi ailesi' diye beyanlarda bulunmuş ama o yalan. Tahminim yine karısından para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine gitmiş. İki saat sonra patronuna 'Hanım evde yoktu, ben tekrar gidip bakayım' demiş. Geri gelmiş gelince de herkesi aramış ulaşamıyorum diye. Kızın ailesi koştular eve gittiler. İniyorlar bakıyorlar ki ölmüş. Ambulans çağırdılar. Savcı geldi." (DHA)