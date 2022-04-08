İstanbul'da kadın cinayeti: Gözde Çelen, boşanmak üzere olduğu Mustafa Çelen tarafından öldürüldü

İstanbul, Şile'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki Gözde Çelen'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çelen'in teyzesi Havva Çelen, "Darbederek götürmüş. Öncesinde, sana 3 hak veriyorum. 'Ya denize atıp kendini öldüreceksin ya benimle geleceksin ya da Yalova'ya annene gideceksin' demiş." diye konuştu.



Sancaktepe'de yaşayan Mustafa Çelen, boşanma aşamasında olduğu eşini kiraladığı otomobille dün Şile'ye götürdü. Mustafa Çelen, Şile Vadi Plajı yolunda Gözde Çelen'i 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Biri 8 diğeri 10 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenilen Gözde Çelen'in cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Cenazenin bugün Yalova’da defnedileceği belirtildi. 33 yaşındaki Çelen’in bir markette müdür olduğu ve AKP Çekmeköy Kadın Kolları’nda görev yaptığı öğrenildi.

Cinayetten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa Çelen’in tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözde Çelen'in dayısı Caner Çukurlu, "Boşanma aşamasındalardı. Sitede oturuyorlar. Sitenin önüne çağırıyor. Oradan Şile'ye götürmüş. Orada planlayarak yapmış. Daha önce böyle tehditleri oluyordu. En son kavga ettiklerinde evlerine gittim. Kocasının eşyalarını toparlayıp evden çıkardık. Sitede oturduğu için güvenliklere söyledik. İçeri almayın dedik. Ondan sonra eve gelemedi zaten tek anahtarı vardı. Yeğenime gelirse bana haber ver demiştim, kapıyı açma demiştim. Ablamlar Yalova'da yanına destek olsun diye onları çağırdık. Planlayarak bu cinayeti gerçekleştirdi" dedi.

33 yaşındaki Çelen'in içine kapanık olduğunu belirten dayısı Caner Çukurlu, "Yeğenim çok içine kapanıktı. Onu defalarca dövmüş. Her gün dövüyormuş diyebilirim. Dün de bu olay başımıza geldi. Katil de yabancımız değil akrabamız, köylümüz. Ne denilebilir ki" ifadelerini kullandı. Çukurlu, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini söyledi.

"Sana 3 hak veriyorum" demiş

Olayla ilgili detayları paylaşan teyze Havva Çelen, "Bu kadın cinayetlerinin bitmesini istiyoruz. Seviyorum davaları değil bu. Bu büyük vahşet. Pazartesi günü boşanma davası verdiler. Anlaşmalı boşanalım dediler. Salı günü tekrar çağırıyor, ablam göndermek istemiyor. Anne son kez konuşalım çocuklarımız var diyor. Bunu evin yanına kafeye diye götürüyor. Meğer Şile’ye götürüyormuş. Darp ederek götürmüş" dedi.



Teyze Çelen, "Sana 3 hak veriyorum demiş. 'Ya denize atıp kendini öldüreceksin ya benimle geleceksin ya da Yalova’ya annene gideceksin' demiş. O da denizi seçmiş. Giderken geri gel demiş. Eve gelmiş. Ablam ‘kızım yüzüne ne oldu’ demiş. Dudağı yara olmuş. Üstü de ıslakmış. Kızım üstün neden ıslak demiş, ‘yanlışlıkla su döktüm’ demiş. Ertesi gün yine çağırıyor, ablam göndermek istemiyor ama o çocukları için yapıyor" ifadelerini kullandı.

Perşembe sabahı site güvenliğinin önünde Mustafa Çelen’in beklediğini söyleyen Havva Çelen, "Çocukları beraber okula götürüyorlar. Kafeye gidiyorlar, perşembe sabahı meğer geceden güvenliğin oraya gelmiş. Onu alıp gidiyor. Ablam neredesin diye arıyor. Sanki içine doğmuş gibi onu arıyor. ‘Anne getireceğim’ diyor. 2 saat sonra telefonlar kapanıyor. Hiçbirine ulaşamıyorlar. Jandarma kızınız hastanede diye arıyor. 9 yerinden bıçaklanmış kaçamamış. Çantası yırtılmış. Arabanın içinde öldürmüş. 33 yaşında fidan gibi kız, ne söylenir ki. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. O da bizim akrabamız. Vicdan azabından kendi azar azar kendisi ölsün" diye konuştu. (DHA)