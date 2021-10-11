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Yaşam

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, başında bekledi

Yılmaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü

11 Ekim 2021 17:32

İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen Aslan Yılmaz, karısı Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin başında bekleyen Yılmaz, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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