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İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü

Orhan Oruçgüney gözaltına alındı

26 Ocak 2022 11:38

İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Orhan Oruçgüney gözaltına alındı.

İstanbul'daki olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney,  tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.

 Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. (DHA)

 

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