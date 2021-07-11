İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu; 6 yılan, 2 kertenkele ve 12 tarantula ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sancaktepe’de bir eve yaptığı operasyonda çeşitli türlerde 6 yılan, 2 kertenkele 1 akrep ve 12 yavru tarantula ele geçirdi. Evinde kaçak hayvan bulunan H.Ö. isimli şahsa ise toplamda 99 bin 400 TL. para cezası uygulandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; H.Ö. isimli şahsın İstanbul Sancaktepe'de bulunan evinde, yasadışı yollarla ülkeye sokularak satılmayı bekleyen hayvanlar olduğu bilgisini edinmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte harekete geçti. Söz konusu şahsın adresinin tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekiplerince, H.Ö. isimli şahsın Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda; yasadışı yollarla ülkemize sokulmuş olan ve satılmayı bekleyen; 1 adet 30 santim uzunluğunda Savanlar Monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 santim uzunluğunda Mısır yılanı, 2 adet 150 santim uzunluğunda Boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru Gecko kertenkele, 1 adet 30 santim uzunluğunda Piton yılanı, 1 adet Akrep, 1 Adet 30 santim Meksika cinsi siyah Kral yılanı, 12 adet yavru tarantula cinsi sürüngen hayvanlar ele geçirildi. Kaçak hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Evinde kaçak hayvan bulunan H.Ö. isimli şahsa ise; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince 17 bin 400 TL idari para cezası, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3'üncü maddesi gereğince 82 bin TL. adli para cezası olmak üzere toplamda 99 bin 400 TL. para cezası uygulandı.