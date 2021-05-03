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Koronavirüs

İstanbul'da kaç doz aşı uygulandı?

03 Mayıs 2021 18:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının yüzde 81.75, 2. doz aşılanma oranın yüzde 73.43, 60-64 yaş vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının yüzde 71,82, 55-59 yaş arası vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının ise yüzde 48,51’e ulaştığı belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbulumuzda toplam 3.835.925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı %81.75’e 2. doz aşılanma oranı %73.43’e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı %71,82’ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı"

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