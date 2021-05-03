İstanbul'da kaç doz aşı uygulandı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının yüzde 81.75, 2. doz aşılanma oranın yüzde 73.43, 60-64 yaş vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının yüzde 71,82, 55-59 yaş arası vatandaşların 1'inci doz aşılanma oranının ise yüzde 48,51’e ulaştığı belirtti.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbulumuzda toplam 3.835.925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı %81.75’e 2. doz aşılanma oranı %73.43’e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı %71,82’ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı"