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İstanbul'da istinat duvarı doğalgaz kutusunun üzerine çöktü, mahalleye gaz akışı kesildi

20 Ocak 2021 09:48

Şişli Kurtuluş'ta Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

İGDAŞ mesaj attı

Mahalleye gaz akışı kesildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. İGDAŞ’tan abonelere gönderilen mesajlarda sorunun 17’den sonra çözüleceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın abonemiz, altyapı arızası nedeniyle oluşan gaz kesintisi saat 20.01.2021 17:24 itibariyle sona erecektir.”

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