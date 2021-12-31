İstanbul'da işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 9 işçi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de ışıklarda duran işçi servisine arkadan gelen TIR çarptı. Servis minibüsünün de önündeki otomobile çarptığı zincirleme kazada minibüs içinde bulunan 9 işçi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy-İstanbul Caddesi Hadımköy istikametinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Fırat K.'nın kullandığı servis minibüsüne trafik ışıklarında arkadan gelen, Z. Y.'nin kullandığı TIR çarptı. Servis minibüsü de önünde bulunan otomobile çarptı.

Zincirleme kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 9'u hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan 9 işçi daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. (DHA)